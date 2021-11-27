مصر للطيران.. الشركة تسير 82 رحلة غدا لنقل 9 آلاف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد، رحلاتها إلى 82 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة تسير رحلاتها غدا بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من (بغداد، عمان، بيروت، تونس، نجامينا، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبي، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، كوبنهاجن، امستردام، روما، ميونيخ، نيويورك، أثينا، بروكسل، برلين، موسكو، فرانكفورت، ميلانو، الكويت، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، اديس ابابا، أسمرة)، و١٩ رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وسوهاج وأسيوط)، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​