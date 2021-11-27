"كورونا" في 24 ساعة| قرارات عاجلة بشأن المتحور الجديد.. ورعب عالمي بسبب "أوميكرون"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 65حالة جديدة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم الجمعة، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

65 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

مجلس الوزراء: قرارات عاجلة من لجنة إدارة أزمة كورونا بشأن المتحور الجديد

بسبب متحور كورونا الجديد.. أول تحرك من مصر للطيران بشأن رحلات جنوب أفريقيا

طبيب بالمستشفى الملكي بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أكثر شراسة واللقاحات مازالت فعالة

ألمانيا تصنف ثمان دول كمناطق سلالات متحورة لكورونا

تفاقم الموجة الرابعة لكوفيد-19 في إيطاليا

الصحة العالمية: السلالة الجديدة هي إحدى سلالات فيروس كورونا الخطيرة

متحور كورونا الجديد.. تفاصيل 24 ساعة رعب عاشها العالم بسبب "أوميكرون"

الصحة العالمية تشيد بسرعة جنوب إفريقيا في الإبلاغ عن السلالة المتحورة من كورونا

مناشدة من الصحة للمواطنين بشأن متحور كورونا الجديد: "التطعيم يزيد الحماية"

الصحة العالمية: سلالة " بى ون ون" 529 هى إحدى سلالات فيروس كورونا

الصحة تعلق على إعلان ظهور أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة لشخص عائد من مصر

إسبانيا: سننظر في فرض حظر السفر من جنوب إفريقيا وبوتسوانا بسبب سلالة كورونا الجديدة

الصحة العالمية: المتحور الجديد لكورونا "مقلق" وتقرر تسميته أوميكرون

إصابة إمام عاشور بفيروس كورونا

متحور كورونا الجديد.. المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يؤكد خطورة "أوميكرون"

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