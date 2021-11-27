القاهرة تسجل 29 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد نهارًا.

وذكرت الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى ٢٩ درجة والسواحل الشمالية ٢٧درجة، شمال الصعيد ٢٩درجة، جنوب الصعيد ٣٢درجة.

وعن الظواهر الجوية، تظهر الشوائب العالقة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ونصحت الهيئة بعدم الأنخداع بإرتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الأصابة بنزلات البرد.

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