الطقس غدا.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة لمدة 3 أيام على كافة الأنحاء

كتب – أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة بدءا من غد السبت، وحتى الاثنين المقبل، على كافة الأنحاء.

يسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، مائل للبرودة على كافة الانحاء ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها، الجمعة، أن هناك شبورة مائية من الساعة 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك شوائب عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت:

القاهرة : العظمى 29 – الصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 27 – الصغرى 17

بورسعيد: العظمى 25 – الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 29 – الصغرى 16

سوهاج: العظمى 30 – الصغرى 12

أسوان: العظمى 32 – الصغرى 14