يضع سياسات طويلة لاستقرار نظام التعليم.. نص مشروع قانون إنشاء مفوضية "التعليم قبل الجامعي

مصراوي

حصل "مصراوي" على مسودة مشروع قانون مقدم من النائب فريدي البياضي وعدد من النواب، بشأن إنشاء مفوضية للتعليم ما قبل الجامعي".

وكان البياضي، أعلن عبر صحفته على بـ"فيسبوك"، التقدم مع مجموعة من النواب بمشروع "قانون مفوضية التعليم ما قبل الجامعى".

وأشار إلى أن المشروع تم إعداده مع الدكتور محمد غنيم ومجموعة من العلماء، ويهدف لإنشاء مفوضية للتعليم، تكون مهمتها وضع سياسات طويلة الأمد تضمن استقرار نظام التعليم، معربا عن أمله أن يحوز المشروع على موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وفي عام 2019، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون لإنشاء "المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني"، وذلك في لقاء مع الدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر.

ومشروع قانون إنشاء "المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني" يهدف إلى الارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي، بكامل أنواعه ومراحله، وتحسين مُخرجاته، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم الجامعي.

وأكد رئيس الوزراء وقتها، اهتمام ودعم الدولة لخطط النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي، لأهمية هذه المراحل التعليمية في تشكيل وبناء وعي الأبناء، وما يرتبط بمراحل التعليم قبل الجامعي من أهمية أيضا في غرس بذور الحرص على التعلم واكتساب المهارات في داخلهم، وإعداد وتخريج طالب مُبدع، ومًبتكر، ويتمتع بمهارات متميزة، يمتلك قدرة على المنافسة، في ضرورة قصوى لتحقيق التنمية وبناء الوطن.