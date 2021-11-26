بعد قرار السعودية.. رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: بشرى سارة لهذه الفئات

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، التابع لوزارة القوى العاملة، عن أعداد المصريين المستفيدين من قرار المملكة العربية السعودية، بفتح الطيران المباشر إلى مصر، اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من ديسمبر 2021.

وقال رجائي لمصراوي، إن عدد المستفيدين من القرار، يقدر بحوالي مليون و600 ألف عامل مصري تقريباً، ممن لم تشملهم قرارات الاستثناء السابقة، وهم: الكوادر الطبية، وأعضاء هيئه التدريس بالجامعات السعودية، والمعلمين، والعاملين بالمصانع السعودية.

وأشار إلى أن القرار، يتزامن مع قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد صلاحية تأشيرات العاملين المتواجدين حالياً خارج السعوديه إلى 30 نوفمبر وكذلك تمديد إقامة من تنهي إقامته حتى هذا التاريخ.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

وتقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، وجاءت قائمة الدول لتشمل: (مصر - إندونيسيا - البرازيل - باكستان - فيتنام - الهند).

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