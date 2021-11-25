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إصابة رئيسة المجلس القومي للمرأة في حادث تصادم بجوار مطار القاهرة

08:51 ص الخميس 25 نوفمبر 2021
إصابة رئيسة المجلس القومي للمرأة في حادث تصادم بجوار مطار القاهرة

الدكتورة مايا المرسي

كتب - محمد عبيد

أصيبت الدكتورة مايا المرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في حادث تصادم بين سيارتها وسيارة اخري كانت تسير عند مسجد فيصل، وذلك بجوار استراحة كبار الزوار بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، وتم نقلها لمستشفى وادي النيل لإجراء الاسعافات والفحص الطبي والاطمئنان علي حالتها.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إنه أثناء توجه الدكتورة مايا المرسي رئيسة المجلس
لمطار القاهرة الدولي للسفر إلى الأقصر، وبجوار مسجد فيصل حدث تصادم بين سيارة جيب رقم (ا ه ص 3798) ، وسيارة مرسيدس رقم (ص ب ر 843) تستقلها الدكتورة مايا ، وتم طلب سيارة إسعاف من المطار وعمل الاسعافات الأولية لها.

المجلس القومي للمرأة حادث تصادم مطار القاهرة

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