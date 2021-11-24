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الجيزة: إعدام منتجات غذائية ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بحي جنوب - فيديو

05:58 م الأربعاء 24 نوفمبر 2021
الجيزة: إعدام منتجات غذائية ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بحي جنوب - فيديو

دواجن غير صالحة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، من خلال الحملات المكبرة على الأسواق والمحال التجارية، ضبط وإعدام منتجات غذائية ولحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بعدد من المنشآت التجارية بحي جنوب الجيزة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال حملات شارك فيها ممثلي الإدارات الصحية والبيطرية والتموينية والبيئة، موضحة أنه تم إعدام المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

دواجن غير صالحة إعدام منتجات غذائية محافظة الجيزة

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