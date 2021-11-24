بالصور.. افتتاح مهرجان العسل المصري في نسخته الثالثة بحديقة الأورمان

تصوير- علاء أحمد:

افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مهرجان العسل المصري،

بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات، والذي تستضيفه حديقة الأورمان النباتية بالجيزة لإطلاق مهرجان العسل المصري في دورته الثالثة تحت شعار" ذهب مصر السائل"، وينظمه اتحاد النحالين العرب، بمشاركة أكثر من 100 عارض.

حضر مراسم الافتتاح عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية، وممثلو بعض السفارات العربية والإفريقية في مصر، فضلا عن المهتمين بمجال النحل ومنتجاته، حيث قاموا بجولة تفقدية لاجنحة المعرض المختلفة، واستعراض المنتجات التي يقدمها العارضون، في هذا المجال.

وعلى هامش الافتتاح، أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، على أهمية هذا المهرجان، والذي يساهم بشكل كبير في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل وتبادل الخبرات، مما يخلق فرص جيدة وجديدة للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المهرجان يساهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدنى والتشجيع على ذلك، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وإيجاد أنسب الحلول لها، وذلك بالتعاون مع المسؤولين والمختصين بوزارة الزراعة.

وأشار "عزوز"، إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجه كافة القطاعات المعنية في الوزارة ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وإزالة أي معوقات أمامها مع تسهيل كافة إجراءات تصدير العسل المصرى للخارج وخاصة انه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم.

وتابع ان معرض هذا العام، يشهد تطورا كبيرا من قبل العارضين، من ناحية الأفكار المبتكرة، في المنتجات، وأسلوب العرض، والتعبئة.

وقال فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان، إن عدد المشاركين والعارضين وصل إلى 125 في المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في إنتاج مستلزمات المناحل مشيرًا إلى أن قطاع تربية النحل في مصر يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 ألف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالي 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا.