بالصور.. مترو الأنفاق يفتتح دورة كرة القدم الخماسية للعاملين

كتب- أسامة علي:

افتتحت إدارة النشاط الرياضي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فاعليات دورة كرة القدم الخماسية للعاملين بالشركة بالإدارات المختلفة وورش الصيانة، بالملعب الخماسي بنادى القاهرة الرياضي بالأوبرا، تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس على الفضالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

وقال الدكتور علاء عز، مدير إدارة النشاط الرياضى بشركة مترو الأنفاق، إنه حرصًا على أهمية إقامة الفاعليات الرياضية للشباب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث بدأت احتفالية الافتتاح بإقامة مباراة جمعت الفريق الأول بالمترو لمواجهة الفريق الأول بشركة الكهرباء وسط أجواء رائعة بين الجميع وبحضور الكابتن محمد عادل حكم الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والكابتن اسامة السيد حكم مساعد بالدورى ورئيس قسم النشاط الرياضي بشركة المترو.

شارك في احتفالية الافتتاح عدد من قيادات الشركة نيابة عن رئيس مجلس الإدارة منهم المهندس علاء السعيد مساعد رئيس الشركة للمشروعات والمهندس مصطفى فاضل مدير عام تشغيل المحطات بالخط الثاني، وأحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي ومدير عام الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة وعدد من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بشركة المترو وعدد من العاملين بالشركة بالإدارات المختلفة وورش الصيانة.