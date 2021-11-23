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الطقس غدا.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو على كافة أنحاء الجمهورية

03:59 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
الطقس غدا.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو على كافة أنحاء الجمهورية

الطقس

كتب يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح خبراء الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس ليلا، بارد على كافة الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 16/24، والإسكندرية بين 14/23، ومطروح بين 14/22، ومبورسعيد بين 15/23، والإسماعيلية بين 13/25، وشرم الشيخ بين 19/27، والغردقة بين 17/27، ومرسى علم بين 17/27، والأقصر بين 13/28، وأسوان بين 15/28 درجة مئوية.

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أن الرطوبة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى بين 30/86% والسواحل الشمالية بين 40/90%، وشمال الصعيد بين 25/40%، وجنوب الصعيد بين 15/30%.

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