Masrawy logo white

تنسيقية الأحزاب تهنئ آية مدني لفوزها بجائزة الإبداع الرياضي

04:00 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
تنسيقية الأحزاب تهنئ آية مدني لفوزها بجائزة الإبداع الرياضي

آية مدني

كتب- يوسف عفيفي:

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني عضو مجلس النواب، بمناسبة فوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقالت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خالص التهاني للبطلة الرياضية والنائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لفوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن إنجازاتها في لعبة الخماسي الحديث.

وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:"تتمنى التنسيقية للبطلة الرياضية دوام التوفيق والسداد، في كل خطواتها المقبلة".

Capture

آية مدني جائزة الإبداع الرياضي تنسيقية شباب الأحزاب جائزة محمد بن راشد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. والجرام يخسر 19 جنيهًا‎‎

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا