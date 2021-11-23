تنسيقية الأحزاب تهنئ آية مدني لفوزها بجائزة الإبداع الرياضي

كتب- يوسف عفيفي:

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة آية مدني عضو مجلس النواب، بمناسبة فوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقالت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خالص التهاني للبطلة الرياضية والنائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لفوزها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عن إنجازاتها في لعبة الخماسي الحديث.

وتابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:"تتمنى التنسيقية للبطلة الرياضية دوام التوفيق والسداد، في كل خطواتها المقبلة".