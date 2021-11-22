​مناشدة جديدة من "الكهرباء" بشأن موجة الطقس السيئ

(مصراوي):

ناشد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيئ، مضيفًا أن الوزارة تستقبل بلاغات المواطنين على مدار الساعة لعزل أعمدة الإنارة الغير معزولة حفاظًا على أرواح المواطنين، مضيفًا أن أعمدة الإنارة في بعض الأحيان، نتيجة التعديات التي تحدث عليها، قد تمثل خطورة كبيرة.

وأضاف حمزة في مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر قناة النهار تقديم الإعلامي تامر أمين: "أناشد المواطنين، بالابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيئ، لأنه في بعض الأحيان يكون خطرًا عليهم، ويجب على المواطنين، الاتصال بالكهرباء مباشرة على الخط الساخن 121، وسيتم العمل مباشرة على فصل التيار الكهربائي لأعمدة الإنارة التي بها خطر".