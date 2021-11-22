هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟.. الصحة تُجيب
كتب- أحمد جمعة:
وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح بشأن مدى صحة ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة.
وتشمل هذه النصائح التي ذكرتها وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" اليوم الاثنين:
- ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل القدرة على التنفس بلا مشقة.
- يمكن أن يتسبب العرق في بلل الكمامة بسرعة ما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.
- الإجراء الوقائي المهم أثناء ممارسة الرياضة هو الابتعاد دائمًا عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر.
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