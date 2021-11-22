هل يمكن ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة؟.. الصحة تُجيب

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح بشأن مدى صحة ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة.

وتشمل هذه النصائح التي ذكرتها وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" اليوم الاثنين:

- ينبغي عدم ارتداء الكمامات عند ممارسة الرياضة لأنها قد تقلل القدرة على التنفس بلا مشقة.

- يمكن أن يتسبب العرق في بلل الكمامة بسرعة ما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.