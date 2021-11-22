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وزيرا الزراعة والتخطيط يبحثان التعاون بين الوزارة وصندوق مصر السيادي في رفع كفاءة الأصول

12:29 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

عقدا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا، لبحث تطوير التعاون بين وزارة الزراعة وصندوق مصر السيادي في رفع وإدارة الأصول.

‏وبحسب بيان، جاء الاجتماع بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي وبعض القيادات من الوزارتين.

وبحثا القصير والسعيد، اليوم الاثنين، تعظيم الاستفادة من المشروعات والأصول المملوكة لوزارة الزراعة والهيئات التابعة لها وضخ الاستثمارات اللازمة لتطويرها وتأهيلها وتشغيلها وبما يحقق القيمة المضافة للدخل القومي وتوفير فرص عمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل وأيضا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة رؤية مصر 2030،

وأكدا وزيرا الزراعة والتخطيط على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة جميع الأصول المملوكة للدولة وإدارتها اقتصاديا سواء من خلال الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وزيادة حجم الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، والتعاون مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها، وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.​

السيد القصير صندوق مصر السيادي وزير الزراعة هالة السعيد وزيرة التخطيط

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