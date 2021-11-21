ضبط مصنع بير سلم يجمع الزيوت المستعملة لإعادة استخدامها في الجيزة

كتب– أسامة علي:

تمكنت محافظة الجيزة، من ضبط مصنع بير سلم غير مرخص يجمع الزيوت المستخدمة في المطاعم والمنازل ويعيد استخدامها وتكريرها لصناعة الطحينة وبيعها مجددًا للمواطنين دون مراعاة للاشتراطات الصحية والمواصفات اللازمة للإنتاج والتصنيع الأمر الذي يمثل خطرًا على سلامة المواطنين.

وقرر فرج عبدالعاطي رئيس مركز أوسيم، بإغلاق وتشميع المصنع المخالف بالتعاون مع الإدارة الصحية والتموينية ومصادرة كافة محتوياته مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات لضبط المنشآت المخالفة والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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