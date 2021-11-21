Masrawy logo white

الإفتاء توضح عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

10:30 م الأحد 21 نوفمبر 2021
الإفتاء توضح عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن عدة الحامل المتوفَّى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.

وأشارت إلى أنه إذا لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها "الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب

دار الإفتاء المصرية الحامل عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
902

إصابات اليوم

73

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

349513

إجمالي الإصابات

19872

إجمالي الوفيات

291214

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وفاة سهير البابلي عن عمر ناهز 86 عاما.. "تغطية خاصة"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا