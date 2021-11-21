السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد قطارات الوجه البحري

كتب - أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل وامتداد وتعديل قيام بعض القطارات علي بعض الخطوط بالوجه البحري، اعتبار من الاثنين.

وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:

- اعتبارا من يوم 11/22/ 2021

أولا إعادة تشغيل 3 قطارات

-إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)

إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز

إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز

ثانيا : تعديل مواعيد ٤ قطار

- تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا

- تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة

- تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين

- سيتم إمتداد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة

اعتبارا من يوم 2012/11/23

سيتم تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة

ويمكن الاطلاع على المواعيد الجديدة، من خلال الجداول التالية: