السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد قطارات الوجه البحري
كتب - أسامة علي:
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعادة تشغيل وامتداد وتعديل قيام بعض القطارات علي بعض الخطوط بالوجه البحري، اعتبار من الاثنين.
وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:
- اعتبارا من يوم 11/22/ 2021
أولا إعادة تشغيل 3 قطارات
-إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)
إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز
إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز
ثانيا : تعديل مواعيد ٤ قطار
- تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا
- تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة
- تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين
- سيتم إمتداد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة
اعتبارا من يوم 2012/11/23
سيتم تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة
ويمكن الاطلاع على المواعيد الجديدة، من خلال الجداول التالية:
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