ننشر تفاصيل احتفالية ختام برنامج "هي تقود She Leads" للعام الثاني

كتب- أسامة علي:

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في احتفالية ختام برنامج "هي تقود She Leads"، للعام الثاني على التوالي، والذي يهدف إلى تقديم الدعم لطالبات التعليم الفني من خلال تطوير مهاراتهم وأفكارهم وتحويلها إلى مصادر دخل ثابتة وذلك عن طريق تدريبات مصممة لتنمية مهاراتهم الشخصية والعملية.

من ناحيتها، أعربت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن حرصها على تطور أفكار فتيات التعليم الفني ليصبحن رائدات أعمال في المجتمع الأمر الذي يعكس دور المرأة في النهضة الاقتصادية ويسهم في تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، مؤكدة أهمية دور المشاركة القطاع الخاص في إعطاء دفعة للبرنامج من خلال تقديم الخبرات الفنية اللازمة.

وأكدت نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، إن وزارة الاتصالات تعمل على التمكين الاقتصادي لطالبات التعليم الفني، مشيرة إلى أن أفكار طالبات التعليم الفني المشاركات في مسابقة هي تقود التابعة لمؤسسة شباب القادة عبقرية، موضحة أن هناك خطوات إيجابية كثيرة اتخذتها الدولة لجذب الطلاب للتعليم الفني، والناس بدأت تغير أفكارها تجاه التعليم الفني.

كما وجهت الشكر للنائب أحمد فتحي المدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة؛ لإيمانه العميق بالمرأة، والجهد المبذول لنجاح هذه المبادرة، وكل الشركات التى ساهمت في هذه المبادرة ووجود جيل واعي من الفتيات على علم بأن القيادة السياسية مهتمة بالمرأة والأجيال الناشئة الجديدة.

وتضمنت الفعاليات جولة لاستعراض منتجات الطالبات المشاركات ضمن المشروع، وما قدمنه من منتجات الجلود والإكسسوارات والملابس وغيرها من المنتجات للمكفوفين والطاقة الشمسية وغيرها من أفكار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والفرق الفائزة هي: فريق tyndall الفائز بالمركز الأول في مجال الابتكارات التقنية، والمركز الثاني فريق sse لطالبات مدرسة الكهربائية بنات بمحافظة الإسماعيلية.

وفاز في مجال الأعمال الفنية اليدوية بالمركز الأول: فريق "متحف"، والمركز الثانى فريق يدوى طالبات مدرسة الكهربائية الصناعية بنات، بالإسماعيلية.

أما في مجال الموضة والأزياء فاز بالمركز الأول فريق "نقش" لطالبات مدرسة القاهرة الثانوية بنات، وفاز بالمركز الثاني فريق "زي" لطالبات مدرسة السلحدار الفنية الصناعية بنات بمحافظة القاهرة.

تقوم مبادرة برنامج التعليم الفني "She Leads"، على جهود شباب تنسيقية الأحزاب، حيث يعد النائب أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وقدمت الفعاليات النائبة دينا عبد الكريم، بمشاركة النائبة سها السعيد، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بدأ برنامج التعليم الفني "She Leads" لدعم طالبات التعليم الفني عام 2019، ويعد أحد برامج مؤسسة شباب القادة وأول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني وتعليمهن وتدريبهن وتأهيليهن وتنفيذ مشروعات ترتبط بمجال تخصصهن بعد تخرجهن تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة شباب القادة ويتم استخدام أحدث أدوات التقييم العالمية لتقييم المهارات والكفاءات لدى الطلاب وتنمية جوانب شخصيتهن المختلفة.