​صور من الجو.. شاهد طريق الكباش قبل الافتتاح

كتب- أسامة علي:

نشر عدد من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من الأعلى لطريق الكباش الذي يستعد للحفل العالمي المنتظر لـ"إحياء طريق الكباش الفرعوني"، يوم 25 نوفمبر الجاري.

أعلنت وزارة السياحة والآثار رسميًا، إقامة فعالية "الأقصر.. طريق الكباش" يوم 25 نوفمبر الجاري، بعد تأجيل الإعلان عن موعد الفعالية، خلال الأسابيع الماضية.

وتتطلع أنظار العالم إلى مدينة الأقصر، التي يجري العمل فيها على قدم وساق للانتهاء من الاستعدادت التي تجريها وزارة السياحة والآثار، تمهيدًا لافتتاح طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، على غرار موكب المومياوات الملكية التي لفتت أنظار العالم كله، في شهر أبريل الماضي.

ومن المقرر أن يتواكب افتتاح طريق الكباش، مع ذكرى زواج المعبود "أمون" مع المعبودة "أمونت"، والذي كان يخرج من معابد الكرنك بالزوارق المقدسة الخاصة التي تضم التماثيل الخاصة بالمعبودات، في اتجاه معبد الأقصر، محمولة على أكتاف الكهنة.

وتصاحب هذه الاحتفالات مظاهر البهجة من الموسيقى والرقص والغناء والاحتفالات العسكرية وذبح الأضاحي وتقديم العطور والهدايا، وسيتم خلال الحفل تنفيذ محاكاه لهذا المشهد الاستثنائي، ومن المقرر أن يتم تقديم موسيقى فرعونية بنفس الآلات المستخدمة قديمًا على جدران معابد الكرنك، بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي.

وسيضم الموكب 400 شاب وفتاة يرتدون زي الاحتفالات عند المصريين القدماء ويسيرون على موسيقى تصويرية مستوحاة من الأناشيد الفرعونية.

كما سيتم إقامة معرض للصور النادرة من القرن 19 في أماكن محددة على طريق المواكب تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.