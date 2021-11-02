ممشى أهل مصر.. متنزه جديد على النيل لكل المصريين (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير - هاني رجب:

دشنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية وشركة كونسيل ماستر، المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر.

حضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة.

واستقل رئيس الوزراء مركبا نيليا تجول به في امتداد المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر"؛ حيث استمع إلى شرح من مسئولي شركة "كونسل ماسترز" حول آلية إدارة وتشغيل المشروع.

وأشاد رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" على كورنيش النيل، الذي يجري استكمال باقى مراحله ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة.

وأكد أن المشروع يحقق بُعدا اجتماعيا مهما؛ فالممشى سيكون مفتوحا أمام جميع المواطنين المصريين، للاستمتاع بمكوناته التي تضم مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول كيلو و800 متر بتكلفة بلغت 700 مليون جنيه، وتضم المرحلة الاولى 19 مبنى مختلفًا، و62 محلًا بمساحات مختلفة و5 كافتريات و5 مطاعم و3 جراجات للسيارات، ومراسي نيلية ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.

ووتبدأ المرحلة من الممشى، من كوبري 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبرى الساحل، بطول 3.2 كم، وتضم ممشى متدرج بطول 4 كيلو مترات، و19 مبنى ما بين مطعم عائم و3 كافتيريات بمساحات مفتوحة، و63 محلًا تجاريًا و7 مبانى خدمات، و9 مدرجات سعة 2552 فردًا، ومسرحين سعة 1700 فرد، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع وتشمل التراسات ونوافير مائية.

ووقعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع تطوير "ممشى أهل مصر"، عن تعاقدها مع شركة كونسل ماسترز لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى اهل مصر" الذي يعتبر متنزه جديد يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية، ويثرى تاريخه الخالد، بمشروع تنموي متكامل وذلك لفترة ٩ سنوات، هي مدة التعاقد والتي تبدأ بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الاولى بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري امبابة وكوبري 15 مايو.

وأشاد مدبولي، بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع "ممشى أهل مصر" على كورنيش النيل، الذي يجري استكمال باقى مراحله ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة، مؤكدا أن المشروع يحقق بُعدا اجتماعيا مهما؛ فالممشى سيكون مفتوحا أمام جميع المواطنين المصريين، للاستمتاع بمكوناته التي تضم مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق.

من جانبه، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن افتتاح "ممشى أهل مصر" لأول مرة للجمهور، يعد حدثا مهما، خاصة أنه يتم بذل جهود كبيرة لسرعة إنجاز المشروع بكافة مراحله، موضحا أن المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، تمتد من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة، بطول 1.8 كم، وتضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م، كما تشمل عدة مبان، تتمثل في: 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن وجود 3 مدرجات بها بإجمالي أطوال 315 م، تتسع لـ 1240 فردا، وتضم المرحلة الأولى كذلك مسرحا على مساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا، فضلا عن أعمال التنسيق والنوافير.