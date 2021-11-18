910 ملايين جنيه لتطوير شبكات "شمال الدقهلية" في 6 سنوات

كتب- محمد صلاح:

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية.

وأوضح وزير الكهرباء، في بيان، اليوم الخميس، أنه في نطاق قطاع شمال الدقهلية التابع لنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والذى يضم عدد (14) هندسة شاملة (451) قرية تضم بلقاس مدينة ، بنى عبيد، بلقاس قرى، ميت سلسيل، منية النصر، المنزلة مدينة، جمصة، المنزلة قرى، المطرية، شربين مدينة، شربين قرى، دكرنس، الجمالية، والستامونى، ويبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالي 910 ألف مشترك منهم عدد 625 ألف مشترك على مسبوق الدفع بنسبة (69%) حتى الآن، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم استحداث عدد (34) مقر شبكات بدءاً من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة ( hand held) للمقرات، علاوة على الآتى:

- إضافة (470) كم كابلات أرضية جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول الشبكة الأرضية لكابلات الجهد المتوسط ( 1435 ) كم حتى تاريخه.

- إضافة (45) كم خطوط هوائية جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية للجهد المتوسط ( 2355) كم حتى تاريخه.

- تم إضافة (25) كم كابلات أرضية جهد منخفض خلال الفترة 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية للجهد المنخفض ( 220) كم حتى تاريخه.

- تم إضافة (261) كم خطوط هوائية جهد منخفض خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية للجهد المنخفض ( 5630) كم حتى تاريخه.

- إضافة عدد (323) محول بإجمالي قدرة (222.92) م.ف.ا خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي عدد محولات الجهد المتوسط عدد(3677) محول بإجمالي قدرة (1089.416) م.ف .أ حتى تاريخه .

- تم إضافة عدد (14) لوحة توزيع جهد متوسط خلال الفترة من 2014/2021 وبذلك يصبح إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط عدد(60) لوحة حتى تاريخه.

- أدى تطوير مكونات الشبكة إلى خفض مدد الانقطاع ومتوسط زمن العطل سعيا لرضاء العملاء.

- لضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة طبقاً للقرار رقم (40) لسنة 2019 بتاريخ 21/2/2019 بعدد (4) فرق بقطاع شمال الدقهلية بإجمالي عدد (28) فرد.

- تم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وتم بنطاق قطاع شمال الدقهلية خلال الفترة من يوليو2014 حتى 2021 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء من خلال الخطة الاستثمارية الذاتية والطموحة لعمليات الإحلال والتجديد والتوسع والجديد بشبكات الكهرباء حيث:

· تم الإنتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ (380) مليون جنيه من الخطة الطموحة بنسبة (100%) خلال الفترة من 7/2017 حتى 6/2020.

· تم الإنتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ (150) مليون جنيه من إستكمال الخطة الطموحة بنسبة (100%) خلال العام المالي 2020/2021.

· تم الإنتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ (61) مليون جنيه من الخطة الإستثمارية بنسبة تنفيذ (115.1%) خلال العام المالي 2020/2021.

· تم إحلال عدد (5) لوحة توزيع جهد متوسط (العزيزة ، دكرنس القديمة، دكرنس الجديدة، البلامون، ميت فارس) خلال العام المالي 2020/2021.

وحول مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية تم الإنتهاء من تنفيذ عمليات بطول (3.05) كم بمبلغ (4) ملايين جنيه بنسبة (100% ) كمرحلة رابعة حتى 2020/2021.

وحول المشروعات المنفذة للغير تم الإنتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ (104) مليون جنيه من مشروعات الغير خلال العام المالي 2020/2021.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية بشمال الدقهلية تم توصيل التغذية لعدد من المشروعات منها:

- مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة زايد (2،1) بجمصه بإجمالي تكلفة (164) مليون جنيه.

- جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بإجمالي تكلفة (30) مليون جنيه.

- مشروع توسعة رافد جمصة (جمصة - طلخا) بإجمالي تكلفة (17) مليون جنيه.

- تغذية مساحة (108) فدان بالمنطقة الصناعية بجمصة بقدرة (20) ميجا وات.

- إعادة تأهيل بحيرة المنزلة.

- محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

- محطات الخلط الوسيط.

- مزلقانات السكة الحديد.

- توصيل التيار الكهربي لمحطات الغاز الطبيعي.

- تشغيل وصيانة مغذيات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

- إنارة طريق الحدادة (بني عبيد) – نبالية (المنزلة).

- توصيل التيار الكهربائي لمصنع تدوير القمامة بقلابشو.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية انطلقت مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية تم تحديد قرية أولاد صبور - هندسة المطرية - قطـاع شمال الدقهلية وتشمل القرية عـدد (424) أسرة بإجمالي عـدد (1905) فرد، وتم عمل دراسة لتطوير شبكة القرية على ثلاثة مراحل شاملة: (تحسين أداء الشبكة - توفير مصادر تغذية بديلة - الربط مع مركز التحكم الرئيسي بديوان عام الشركة) بإجمالى مقايسات بمبلغ حوالي 2 مليون جنيه.

تم الانتهاء من تنفيذ المراحل الثلاثة وتم نقل إشارات شبكة الجهد المتوسط بالقرية وربطها على مركز التحكم بديوان عام الشركة.

وتم ايضاً الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض لقرى الفوايد (الستاموني) - النظارة (ميت سلسيل) ضمن مبادرة طموحة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير عدد (1500) قرية بهدف تغيير وجه الحياة بالريف المصري أعلنت رئاسة الوزراء عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة سعيًا لتطوير البنية التحتية بهذه القرى.

وقامت الشركة بعمل الدراسة الخاصة بقري المرحلة الأولى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية مع التأكيد على أن تكون الدراسة شاملة تغيير واستبدال المحولات المعلقة والمكشوفة لتكون داخل غرف وأكشاك وتعديل الخطوط الهوائية الموجودة داخل القرى بكابلات أرضية وتدبير مصادر تغذية بديلة تشمل عدد (26) قرية بمركز شربين.

وفيما يتعلق بمشروع توصيل التيار الكهربائى لمدينة المنصورة الجديدة:

- مدينة المنصورة الجديدة هي واحدة من المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم صدور قرار جمهوري لبناؤها عام 2017 وذلك لإنشاء مجتمع عمراني جديد يطل على البحر الأبيض المتوسط بطول (15) كم .

- تقع المدينة على مساحة (2063) فدان تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى المقدر أن تصل تكلفتها إلى 45 مليار جنيه بإجمالي أحمال (321) ميجا فولت أمبير.

- يتكون المشروع من ( فيلات - عمارات سكنية - أبراج سكنية - خدمات و طرق - خدمات لوچسيتية - محطة رفع مياة - الجامعة الأهلية - محطة معالجة مياة - محطة تحلية - قرى سياحية "مارينا").

- تم تصميم المدينة ليتم تغذيتها عن طريق محطة محولات المنصورة الجديدة والتي توفر (500) ميجا فولت أمبير وخلال المرحلة الأولى تم توفير قدرة (300) ميجا فولت أمبير عبارة عن (3) محولات بقدرة (175) ميجا فولت أمبير وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100% تقريبًا وعدد (9) لوحات توزيع لتغذية المدينة وعدد (1) لوحة خاصة بمحطة تحلية مياه البحر وعدد (1) لوحة توزيع خاصة بمارينا السياحية وعدد (2) لوحة توزيع لجامعة المنصورة الجديدة.

- بلغ عدد مغذيات الدخول (40) مغذي وعدد الخروج (90) مغذي و(153) حجرة محول.

- حاليا تم الانتهاء من إطلاق التيار على (5) لوحات توزيع من إجمالي عدد (10) موزعات.