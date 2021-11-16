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تنسيقية شباب الأحزاب تنعي النائب أحمد زيدان

06:54 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
تنسيقية شباب الأحزاب تنعي النائب أحمد زيدان

النائب احمد زيدان

كتب- محمد عبدالناصر:
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب، بخالص التعازي في النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي توفي اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وقالت التنسيقية في بيان اليوم، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والذي وافته المنية ظهر اليوم بعد صراع مع المرض".

وأردفت "تتقدم التنسيقية بأحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، صاحب السيرة الطيبة، والقلب المخلص في خدمة وطنه وأمته.. داعين الله أن يتقبله في الصالحين".

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