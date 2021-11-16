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وزير الاتصالات: إجراءات التقاضي ستتم عن بعد.. والرقمنة تسهل دور المحاكم الاقتصادية

05:14 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
وزير الاتصالات: إجراءات التقاضي ستتم عن بعد.. والرقمنة تسهل دور المحاكم الاقتصادية

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات

كتب- نشأت علي:
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أنشطة الوزارات و الخدمات ستقدم خلال المرحلة القادمة عن بعد.

وأشار وزير الاتصالات خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، إلى أن خدمات التأمينات الاجتماعية ستتم عبر منصة مصر الرقمية وكذلك سداد الضريبة العقارية حتى لا يحدث تزاحم في فترات سداد الضريبة والمقررة في مارس من كل عام أو أثناء تقديم الخدمات سواء للأفراد أو الشركات وخدمات المحاكم للمحامين.

وأوضح وزير الاتصالات أنه يمكن رفع الدعاوى القضائية عن بعد، مشيرًا إلى أن المحاكم الاقتصادية أيضا ستعمل عن بعد وهو أمر غاية في الأهمية لكونه سيسهل إجراءات التقاضي دون الحاجة إلى الانتقال، خاصة وأن هناك عدد من أصحاب الدعاوى يكونون خارج مصر.

وأضاف "طلعت"، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس مجرد انتقال جغرافي وإنما انتقالًا نوعيًا من خلال حكومة رقمية لا تعتمد على الورق وإنما الرقمنة ليحصل المواطن على خدماته عبر منفذ واحد دون ان يكلف ذلك المواطن عناء الانتقال بين أروقة الوزارات الحكومية لتجميع المستندات، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب الجديد يسهل انتقال المواطنين بين الوزارات المختلفة.

عمرو طلعت وزير الاتصالات إجراءات التقاضي المحاكم الاقتصادية

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