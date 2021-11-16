Masrawy logo white

أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

08:16 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

أمطار

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس اليوم الثلاثاء، حيث إن السواحل الغربية تتأثر بسقوط الأمطار التي تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، على كل من السلوم ومطروح تصل في نهاية الفترة إلى الإسكندرية ولكن مع نهاية يوم الثلاثاء وبداية من الساعات الأولى ليوم الأربعاء، تمتد الأمطار لتشمل الدلتا وتصل إلى القاهرة.

وأضافت الهيئة، أنه من المنتظر أن يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.​

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الغربية طقس معتدل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
946

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

344907

إجمالي الإصابات

19567

إجمالي الوفيات

288114

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل كورونا في 24 ساعة| زيادة بالوفيات.. وتنبيه عاجل من التعليم لمنع انتشار عدوى كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا