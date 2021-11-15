"المومس الفاضلة".. رئيس البيت الفني للمسرح يكشف حقيقة إنتاج المسرحية

(مصراوي):

نفى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، كل ما تردد حول عزم المسرح القومي إنتاج مسرحية "المومس الفاضلة"، للفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر.

وقال مختار في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لم يصلن أي طلب رسمي من أي فنان أو مخرج لإنتاج هذا العمل، وهو نفس موقف الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي الذي لم يصله أي أوراق أو طلبات حول هذا الأمر".

وأضاف: "كل هذه الضجة التي أثيرت حول المسرحية، كانت مجرد دردرشة بين الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والنجمة إلهام شاهين في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح".

وأكمل: "إنتاج العروض في البيت الفني للمسرح، أمر له آليات وضوابط محددة بحيث يكون لكل عمل مسرحي هدف ورسالة نود أن نقدمها للجمهور، وقبل تقديم أي عمل فإننا نجلس مع صناعه ونتحدث حول ملائمته لمسرح الدولة في هذا التوقيت أم لا، وحتى يتقدم صناع العمل الينا رسميا يظل الأمر مجرد اقتراح".