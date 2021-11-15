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السكة الحديد: ماكينات عبور الركاب جديدة وبصناعة مصرية

06:38 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
السكة الحديد: ماكينات عبور الركاب جديدة وبصناعة مصرية

ماكينات عبور الركاب جديدة

(مصراوي):

تستعد هيئة السكك الحديدية لتركيب ماكينات عبور الركاب الجديدة، حيث من المقرر تركيبها في 4 محطات رئيسية وهي "رمسيس - والجيزة - سيدي جابر - الإسكندرية".

وقالت الهيئة إن ماكينات عبور الركاب الجديدة صناعة مصرية بمكون محلي 70%، صُنعت داخل مصانع شركة تكنولوجيا معلومات النقل الذكي "Trans it" المملوكة لوزارة النقل.

ماكينات عبور الركاب هيئة السكك الحديدية شركة تكنولوجيا معلومات النقل الذكي

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