Masrawy logo white

وزيرا السياحة والآثار والإسكان يبحثان فرص الاستثمار السياحي

01:36 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
وزيرا السياحة والآثار والإسكان يبحثان فرص الاستثمار السياحي

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث عقدا اجتماعا موسعا مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين لمناقشة عدد من مشروعات الاستثمار السياحي من أجل خلق مقاصد سياحية جديدة وبالاخص بمدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد من القيادات بالوزارتين.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أن مدينة العلمين الجديدة تعد من المدن السياحية الواعدة والتي ستصبح مقصدا سياحيا يجذب مختلف الشرائح من المصريين والسائحين الاجانب، خاصة مع مشروعات التنمية والبنية التحتية التي تتم حاليا بالمنطقة.

وتم مناقشة عدد من المقترحات لكيفية الاستثمار الأمثل للشريط الساحلى بالمدينة لإقامة فنادق سياحية جديدة لزيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية على استقبال المزيد من المصريين والسائحين.

خالد العناني الاستثمار السياحي عاصم الجزار الاتحاد المصري للغرف السياحية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
935

إصابات اليوم

64

وفيات اليوم

791

متعافون اليوم

343961

إجمالي الإصابات

19499

إجمالي الوفيات

287682

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - عاجلالتطعيم فوري.. إقبال كثيف على أكشاك لقاحات كورونا بمحطة مترو السادات - فيديو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا