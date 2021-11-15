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التطعيم فوري.. إقبال كثيف على أكشاك لقاحات كورونا بمحطة مترو السادات - فيديو

01:38 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
التطعيم فوري.. إقبال كثيف على أكشاك لقاحات كورونا بمحطة مترو السادات - فيديو

مراكز لقاح كورونا بمحطات المترو

كتب - محمود مصطفى:

استقبلت أكشاك تلقي لقاحات كورونا للمواطنين، بمحطة مترو السادات، العديد من المواطنين، بعد قرار وزارة الصحة بإقامة أكشاك ببعض المحطات التي تشهد إقبالا كثيفا من الرواد.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إنه تم إنشاء أكشاك لتلقي لقاح كورونا بجميع محطات المترو المزدحمة والتي يوجد بها كثافة عالية من الركاب.

وأكد بكير في تصريحات تليفزيونية، أن الحملة بدأت بالتواجد في محطة مترو السادات، مؤكدًا أن الأكشاك تبدأ في العمل من الساعة 12 ظهرًا، وأن هناك فريق طبي متكامل في هذه الأكشاك لخدمة المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم تشغيل الإذاعة الداخلية لتوعية وتعريف الركاب بأماكن تلقي اللقاح، ويتم تلقيح المواطنين بالبطاقة الشخصية، مؤكدًا أنه يتم تسجيل بيانات الركاب عن طريق التابلت وتطعيمهم على الفور.

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