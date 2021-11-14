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بعد ساعات.. منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا من دخول مقار عملهم

11:46 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
بعد ساعات.. منع الموظفين غير الحاصلين على لقاح كوورنا من دخول مقار عملهم

لقاح كورونا

كتب- محمد نصار:

تبدأ غدا الاثنين 15 نوفمبر مختلف المؤسسات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات وشركات قطاع عام أو قطاع أعمال تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، واثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وذلك اعتبارًا من الاثنين الموافق 15 نوفمبر، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.

لقاح كورونا المؤسسات الحكومية مصطفى مدبولي فيروس كورونا

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