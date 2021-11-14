أول بلاغ للنائب العام ضد القس زكريا بطرس بعد إساءته للرسول - مستند

كتب- محمد نصار:

تقدم محمد عبدالمنعم السحيمي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس لدولة، ببلاغ للنائب العام ضد القس المشلوح زكريا بطرس بسبب إهانته والتلفظ بسوقية عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وطالب السحيمي، في بلاغه، بتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة القس لينال جزاء ما اقترفه لمخالفته الشرع والقانون.

وقال مقدم البلاغ، في تصريح لمصراوي، إنه تقدم ببلاغه ضد القس زكريا بطرس صباح اليوم الأحد.

وحصل مصراوي على نص البلاغ، والذي جاء على النحو التالي:

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