14 مركزا لتلقي لقاح كورونا بمحطات المترو.. وبدء العمل بـ"السادات"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات "مترو الأنفاق"، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة "معًا نطمئن سجل الآن"، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا للتصدي للجائحة.

وأشار "عبدالغفار" في بيان اليوم، إلى أن اليوم الأول من بدء العمل بمراكز اللقاح داخل مترو الأنفاق، أمس السبت، شهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين للتسجيل وتلقي اللقاح، حيث تم تطعيم ٥٠٠ مواطن خلال الساعات الأولي من خلال مركزي التطعيم المثبتين بمحطة "السادات".

ولفت "عبدالغفار"، إلى أنه جار العمل على تثبيت 14 مركزًا لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا حيث يتضمن 6 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل (السادات، الشهداء والعتبة)، بمعدل مركزين بكل محطة، بالإضافة إلى 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة وحلوان).

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 97 نقطة لتسجيل المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا داخل محطات المترو، وذلك للتيسير على المواطنين في التسجيل وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة في طريقهم داخل المترو، حيث تم توزيع نقاط التسجيل لتشمل 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو، و 15 نقطة تسجيل موزعين على المحطات التبادلية والأكثر كثافة، بالإضافة إلى 12 نقطة تسجيل الخاصة بتسجيل شكاوى المواطنين المربوطة بمركز معلومات مجلس الوزراء.

وذكر "عبدالغفار"، أن عدد الفرق القائمة على مراكز تلقي اللقاح يبلغ 4 من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مضيفًا أن هذه المراكز تستمر في العمل لتسجيل وتطعيم المواطنين طوال عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وذلك حرصًا من وزراة الصحة والسكان على التيسير على المواطنين، والتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه سيتم إذاعة تسجيل صوتي داخل محطات "مترو الأنفاق" عن طريق الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وذلك لحث المواطنين على أهمية تلقي اللقاح وتوجيههم إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقي اللقاح.

وتابع أنه سيتم التوسع في عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في كافة محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعًا، وتشمل محطات قطار (رمسيس بالقاهرة، الجيزة، المنيا، قنا، وسيدي جابر بالإسكندرية)، مضيفًا أنه سيتم تثبيت مراكز لتسجيل وتلقي اللقاح أيضًا بعدد من الأسواق التجارية "المولات" وتشمل (السراج مول، كايرو فيستيڤال سيتي مول ، مول العرب، مول مصر ، سراج مول، سيتي ستارز).