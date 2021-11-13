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سيناء بأكملها تحت التأثير.. الأرصاد تعلن تطورا جديدا في حالة الطقس

04:42 م السبت 13 نوفمبر 2021
سيناء بأكملها تحت التأثير.. الأرصاد تعلن تطورا جديدا في حالة الطقس

أمطار

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سيناء بأكملها تقع تحت تأثير السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق كثيرة.

كان الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف موعد انكسار موجة الطقس السيء التي تضرب عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال شاهين، لمصراوي، اليوم السبت،إن موجة عدم الاستقرار مستمرة على مدار اليوم وحتى مساء غدا الأحد على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتابع الدكتور محمود شاهين: بعد ذلك يبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية بدرجات مختلفة من منطقة لأخرى.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأمطار تتفاوت من حيث شدتها حيث تكون خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق ومتوسطة إلى غزيرة في مناطق أخرى.​
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