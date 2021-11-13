الجيزة: إزالة تعديات على النيل بمساحة 10 آلاف متر بالبدرشين

كتب- محمد نصار:

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لمواجهة مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة والتعديات على النيل والمصارف في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء المراكز والمدن.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضى ولاية الموارد المائية والري (حماية النيل) بالبدرشين ضمن أعمال الموجة الثامنة عشر (المرحلة الثالثة) حيث تم تنفيذ 5 قرارات وحالتين فوري بإجمالي مساحة تصل إلى 10 آلاف م2 تقريبا.​