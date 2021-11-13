متنكرًا في جلباب الساعة 2 فجرًا.. مدير "الرعاية الصحية" ببورسعيد يكشف تفاصيل جولته على المستشفيات

التعليم من أجل التوظيف.. إقبال كبير من الفتيات على ملتقى شغلني بالتحرير

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، عن تفاصيل جولته "متنكرًا في جلباب صعيدي وكمامة"، للمرور على عدد من مستشفيات المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال "شعبان" في تصريحات لمصراوي، السبت، إنه يتم إجراء مرور دوري ومنتظم بشكل يومي على مستشفيات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، التي تعد أولى المحافظات التي يُطبق فيها المنظومة الجديدة، لكننا هذه المرة فكرنا في إجراء هذا المرور بشكل مختلف "لأن أول ما بننزل كل المستشفيات بتعرف وتاخد بالها".

وأوضح أن هذه الجولة المفاجئة بدأت في الساعة 2 فجر يوم الخميس الماضي، وشملت 5 مستشفيات تابعة للهيئة، هيّ: الحياة بورفؤاد، السلام، المبرة، الرمد، النصر.

وأكد "شعبان" أن الهدف من المرور هو تقييم جودة الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وطريقة تعامل الفريق الطبي مع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وحصل مصراوي على التقرير الكامل للمرور المفاجئ الذي أعده الدكتور مصطفى شعبان، وجاء كالتالي:

مستشفى الحياة بورفؤاد

التوجه إلى طوارئ المستشفى بادعاء مغص كلوي وألم بالصدر والبطن وذلك لملاحظة سرعة وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين، وعليه قام أطباء الطوارئ المتواجدين بتقييم الحالة وعمل سونار لها وتشخيصها، وكانت جودة الخدمة الطبية المقدمة عالية من حيث الكفاءة والسرعة.

مستشفى السلام

الدخول إلى طوارئ المستشفى وادعاء شكوى من مغص كلوي حاد وألم بمنطقة البطن وتم ذكر الأعراض؛ لملاحظة جودة الخدمة الطبية المقدمة، وعلى الفور قام أطباء الطوارئ الموجودين بمتابعة الحالة وتم تقييمها وعمل سونار للحالة وتشخيصها وكتابة العلاج لها.

وأثناء ذلك تم المرور على بعض أقسام المستشفى لملاحظة سير العمل.

مستشفى المبرة

دخل المستشفى بداية من خيمة الفرز وادعاء اشتباه الإصابة بالكورونا من حيث الكحة وألم الصدر وصعوبة التنفس، وتم بناء على ذلك ملاحظة تقديم الخدمة الطبية مروراً بكل مراحل وجود المريض بالمستشفى من حيث قياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين وتقييم الأعراض المصاحبة.

بعد ذلك تم التحرك والمرور المفاجئ على العناية المركزة بالدور الأول بالمستشفى وتلاحظ وجود فريق التمريض ومشرفة النظافة ملتزمين في أماكنهم وقيامهم بتقديم الخدمة الطبية لمرضى الرعاية وتم شكرهم على جهودهم وعملهم الدؤوب.

وبناء على زيارة مستشفى المبرة، تقرر صرف مكافأة مالية لفريق تمريض الرعاية المركزة ومشرفة النظافة، وتقرر خصم مالي من أفراد أمن بالمستشفى.

مستشفى الرمد

ادعى إصابة العين ودخول رائش بها وتم فحص العين بعد ذكر الأعراض، وتعامل طبيب الطوارئ بالمستشفى مع الحالة، وتم تقييم الوضع العام بالمستشفى.

مستشفى النصر

دخل طوارئ المستشفى بادعاء أزمة قلبية لملاحظة سرعة تعامل فريق طوارئ مستشفى النصر وتقديم الخدمة الطبية لمرضى القلب، وتلاحظ سرعة تقديم خدمة الطوارئ .

وأثناء ذلك تم تفقد بعض أقسام مستشفى النصر لمتابعة الخدمة الطبية.