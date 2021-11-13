"شوفنا تلج في أسوان".. الأرصاد: نواجه ظواهر حرجة وعنيفة بسبب تغيرات المناخ
كتب- مصراوي:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما تشهده محافظات جنوب مصر، سببه الرئيسي تغيرات المناخ.
وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، السبت: الأمطار من متوسطة إلى غزيرة إلى سيول في بعض الأوقات على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، والمحافظات المقابلة لها.
وأوضح: التغيرات المناخية، جعلت بعض الظواهر الجوية حرجة وعنيفة، ونشهد حاليا نوبات طقس جامحة مثل سقوط ثلوج في أسوان.
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: النصف الثاني من فصل الخريف يشهد تقلبات جوية حادة، نواجه أمطار غزيرة ومتوسطة وسيول في بعض الأحيان، ووصلت الآن لمحافظة سوهاج، ونتوقع أن تمتد إلى المنيا وأسيوط.
وأكمل شاهين: سبب الأمطار؛ وجود رياح جنوبية شرقية محملة بكميات رطوبة تتزامن مع منخفض جوي وسحب رعدية ونشاط للرياح أيضا، وتنتهي هذه الموجة عصر الأحد.
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