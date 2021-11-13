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الطقس.. الأرصاد تصدر بيانا بالظواهر الجوية غدا - أمطار وشبورة

10:19 ص السبت 13 نوفمبر 2021
الطقس.. الأرصاد تصدر بيانا بالظواهر الجوية غدا - أمطار وشبورة

أمطار

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر المتوقعة غدا الأحد على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، السبت، إنه يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية من 5 لـ 7 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وأقصى جنوب الصعيد (السلوم - مطروح - أسوان - أبوسمبل)، على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - مرسى علم)، على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبا.​

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أمطار الطقس درجة الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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