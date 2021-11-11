حدث ليلا| غرامة جديدة لترويج الشائعات وتفاصيل دخول "التوك توك" ضمن مبادرة إحلال المركبات

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة ترويج شائعات عن الحالة الوبائية

حدد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي وافقت عليه لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من العقوبات التي تضمن الالتزام بتطبيق التدابير اللازمة حال حدوث الجائحة، وعدم إثارة الشائعات في فترة الجائحة.

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وسط الحرب الأهلية.. إسرائيل تعتزم إجراء عملية إجلاء واسعة ليهود إثيوبيا

وسط تفاقم الصراع في إثيوبيا ودخول الحرب عامها الثاني رغم تعهدات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإنهاء القتال في غضون أسابيع في الحرب التي شنتها قواته ضد متمردي تيجراي في نوفمبر الماضي، لكنها استمرت إلى اليوم دون مؤشرات عن قرب انتهاء الصراع.

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رابطة ملاك التكاتك: "لدينا أكثر من 5 مليون توك توك والمبادرة الرئاسية أثلجت قلوبنا"

علق "صبري عبده جاد" مستشار رابطة ملاك التكاتك، على قرار الحكومة بحظر استيراد التوك توك ومكوناته الأساسية، قائلًا: "مفيش قاعدة بيانات واضحة للتوك توك في مصر"، مؤكدًا أن عدد التكاتك المرخصة في مصر حوالي 255 ألف توك توك طبقًا لاحصائيات وزارة التنمية المحلية في 2018.

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فتح المقامات والأضرحة ؟.. مصدر بالأوقاف يوضح الحقيقة

كشف مصدر مطلع بوزارة الأوقاف، حقيقة ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح الأضرحة ومقامات آل البيت، الأحد المقبل.

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متحدث مجلس الوزراء: أقصى رسم تسجيل وحدة سكنية بالشهر العقاري 2000 جنيه

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء أقر اليوم مجموعة من التعديلات التي تخص تسجيل العقارات للتيسير على المواطنين وإن هذه التعديلات ستحال لمجلس النواب.

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الحكومة تعلن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.. و10 قرارات لدعم سوق المال

أعلنت الحكومة في بيان الأربعاء، عن إلغاء العمل بضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية في البورصة بالنسبة للمستثمر المقيم، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد حالة كبيرة من الجدل في الفترة الماضية.

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وزير العدل: أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن أكثر من 90% من العقارات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري، لافتًا إلى أن التسجيل يحمي الملكية للأبد للمالك وللورثة.

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هناك عجز.. التعليم توجه بسرعة تسجيل بيانات طلاب المدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، بسرعة الانتهاء من تسجيل بالصفين الأول والابتدائي والثانوي.

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شكري: الحوار الاستراتيجي يمثل تأكيدًا لمدى اهتمام واشنطن بعلاقتها مع مصر

قال وزير الخارجية سامح شكري، في لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، إن الحوار الاستراتيجي السابق مع الجانب الأمريكي تم في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما ورغم أنه كانت هناك مشاورات مع الإدارة الجمهورية السابقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ورغبة لعقد مثل هذا الحوار ولكن ربما كانت هناك بعض الظروف السياسية وجائحة كورونا ومفاوضات سد النهضة ربما لم نصل إلى اتفاق حول موعد ملائم لوزيري الخارجية في ذلك الوقت.

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"بتيسيرات كبيرة".. طارق عوض يكشف تفاصيل دخول "التوك توك" ضمن مبادرة إحلال المركبات

قال طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن هناك تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة المشارك في المبادرة من أنواع مختلفة من المركبات، متابعًا: "نحن بصدد إدخال التوك توك ضمن مبادرة إحلال المركبات".

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مواطن استقبل انتصار السيسي في منزله: "حاجة ولا في الأحلام إن زوجة الرئيس تدخل بيتنا"

قال نزيه الصاوي، ابن قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن زيارة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنزله لم تكن متوقعة وذلك بعد دعوة زوجته لقرينة الرئيس لزيارة منزلها واحتساء الشاي وذلك بعد مشاركة زوجته في الكشف في القافلة الطبية التي أعلن عن تنظيمها بالقرية.

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متحدث مجلس الوزراء: اعتبارا من أول ديسمبر لن يسمح بالتعامل مع المواطنين في المصالح الحكومية إلا بعد تلقي لقاح كورونا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري لن يسمح بدخول أي طالب للحرم الجامعي إلا بعد تقديم شهادة تفيد حصوله على الأقل على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

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