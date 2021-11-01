الرئيس السيسي يصل مقر الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

كتب - محمود مصطفى:

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ فى جلاسكو.

جاء ذلك في نبأ عاجل، بثته فضائية إكسترا نيوز، قبل قليل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشارك اليوم في الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو (cop26).