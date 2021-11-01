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الرئيس السيسي يصل مقر الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

01:12 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
الرئيس السيسي يصل مقر الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الدورة الـ26 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ فى جلاسكو.

جاء ذلك في نبأ عاجل، بثته فضائية إكسترا نيوز، قبل قليل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشارك اليوم في الشق رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية بجلاسكو (cop26).

الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة المناخ الأمم المتحدة تغير المناخ قمة جلاسكو

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