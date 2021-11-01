هل نحتاج للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية كل شتاء؟

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يتم تلقيه كل شتاء، لأن الفيروس يتغير باستمرار فضلاً عن كون مناعة الإنسان تقل مع الإنفلونزا بمرور الوقت.

جاء ذلك ردا على الاستفسارات التي وردت لوزارة الصحة بشأن مدى الحاجة إلى التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية كل شتاء، على حسابها على موقع فيسبوك اليوم.

وأضافت الوزارة أن هناك حاجة للتطعيم ضد الإنفلونزا كل شتا، لأنها تتغير باستمرار، لذلك ينصح بتلقي اللقاح لاكتساب مناعة ضد السلالات المنتشرة والأكثر شيوعا كل عام.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الدواء إن لقاح الأنفلونزا يمكن لأي شخص أن يحصل عليه عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد.

وأوضحت أن التطعيم يعد مهمًا خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و٥٩ شهرًا، والبالغين فوق الـ ٥٠ عاماً، الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل: "الربو، مرض السرطان وعلاجه، داء الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)، أمراض الكلى أو الكبد، الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة".

وشددت على أنه يمكن لجميع الفئات العمرية بعد الـ ٦ شهور تلقي اللقاح، إن لم يكن لديهم موانع طبية، وينبغي استشارة مقدمي الرعاية الصحية لاختيار مستحضر لقاح الإنفلونزا الأنسب للشخص.