1,4 مليار جنيه لتطوير شبكات "الوادي الجديد" خلال ٦ سنوات

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة مستمرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

وأوضح شاكر أنه في نطاق محافظة الوادي الجديد التي يبلغ عدد المشتركين بها 110 آلاف، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسعة وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد في شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 264 مليون جنيه؛ تم خلالها أعمال توسعية بإنشاء 2 لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 492 كم خطوط هوائية جهد متوسط، وتنفيذ 87 كم كابلات جهد متوسط، وتوسع في شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 367 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، بالإضافة إلى 66 محولًا جديدًا.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد، بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 211 كم خطوط وكابلات جهد متوسط وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 451 كم خطوط وكابلات جهد منخفض، وتنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 455 محولًا.

ويأتي ذلك أيضًا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الوادي الجديد؛ حيث تم إدراج عدد (25) قرية بمركز الفرافرة بالمرحلة الأولى من المبادرة.

وقامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربائية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياة أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة الوادي الجديد نحو 506 مليون جنيه، منها توصيل التغذية الكهربائية لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة وتوصيل التغذية الكهربائية لعدد (8) محطات مياه شرب، بالإضافة إلى توصيل التغذية الكهربائية لمشروع الإنتاج الحيواني بمدينة الخارجة.

وأوضحت الوزارة، في ما يخص جهود الشركة في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية بمنطقة شرق العوينات، أنه تم الإشراف على توصيل التغذية الكهربائية لمساحة (50) ألف فدان، لصالح جهاز خدمة المشروعات الوطنية بتكلفة 475 مليون جنيه، ومساحة (20) ألف فدان بتكلفة 190 مليون جنيه، والذي قامت بتنفيذه شركة السويدي .

وكان لهذه الأعمال مردود على المواطن؛ حيث تم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء فقد تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة و تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الاجهزة وتفعيل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء

ونوه بيان الوزارة بأن الشركة تسعى جاهدة لتحقيق رضا العميل من خلال فتح بحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددًا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

ونوه شاكر بضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.