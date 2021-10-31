نشر اسم المطور غير الملتزم.. نائب وزير الإسكان: ضوابط القطاع العقاري قريبا
كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة بصدد صدور ضوابط السوق العقاري بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف عباس أن من ضمن الضوابط لمعدلات التنفيذ وطريقة الإعلان عن بيع المشروع، كما سيكون لكل مشروع حساب بنكي منفصل، لافتا إلى أن هذه الضوابط ستساعد على تنظيم السوق.
وأشار إلى وجود بعض الإجراءات لمواجهة المخالفين سيكون أقصاها الإعلان في الجرائد أن هذا المطور غير ملتزم، لافتا إلى أن الفترة المقبلة هي فترة الجدي
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