Masrawy logo white

نشر اسم المطور غير الملتزم.. نائب وزير الإسكان: ضوابط القطاع العقاري قريبا

12:48 م الأحد 31 أكتوبر 2021
نشر اسم المطور غير الملتزم.. نائب وزير الإسكان: ضوابط القطاع العقاري قريبا

السوق العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة بصدد صدور ضوابط السوق العقاري بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عباس أن من ضمن الضوابط لمعدلات التنفيذ وطريقة الإعلان عن بيع المشروع، كما سيكون لكل مشروع حساب بنكي منفصل، لافتا إلى أن هذه الضوابط ستساعد على تنظيم السوق.

وأشار إلى وجود بعض الإجراءات لمواجهة المخالفين سيكون أقصاها الإعلان في الجرائد أن هذا المطور غير ملتزم، لافتا إلى أن الفترة المقبلة هي فترة الجدي​

السوق العقاري نائب وزير الإسكان ضوابط القطاع العقاري مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

وزير الزراعة يبحث مع قيادات "الثروة السمكية" رفع كفاءة أصولها وتنمية وتطوير البحيرات -صور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
948

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

390

متعافون اليوم

330084

إجمالي الإصابات

18592

إجمالي الوفيات

277623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا