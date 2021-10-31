عبدالغفار شكر.. وداعا المناضل السياسي (بروفايل)

كتب- مصراوي:

خسر اليسار المصرى، أحد أهم أعمدته التي اتكأ عليها على مدار عقود مضت، دون أن يكل أو يمل، وفجع الجميع اليوم برحيله.. إنه المناضل والمفكر عبدالغفار شكر، الذي توفي صباح اليوم، بعد مسيرة حافلة بالأحداث، نجح خلالها أن يجسد نموذجا ملهما في تاريخ السياسة واليسار.

نجاح شكر جاء لأنه وضع المواطن البسيط هدفه، ولذا اعتبره كثيرون أحد أيقونات اليسار المصري وواحد من العلامات البارزة في تاريخ حزب التجمع.

ولد عبدالغفار حسين شكر، في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية كان جده عمدة للقرية ثم أصبح والده عمدة للقرية من 1943 إلى 1946، تم فصل والده من العمودية لأسباب تتعلق بمناصرته لحزب الوفد، توفى والده فى مايو 1947 بالسكتة القلبية وكان عمره حينها 11 عاما. تخرج من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958.

بدأ حياته السياسية مبكرا في عامة السابع عشر، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953 ثم بالاتحاد القومي عام 1958 ثم الاتحاد الاشتراكى عام 1963 وفي العام 1964 أصبح امينا للتثقيف فى تنظيم الشباب الاشتراكى الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكى وكذلك انتمى للتنظيم الطليعي الذي اسسه جمال عبد الناصر كتنظيم سري مواز للتنظيم العالمى للاتحاد الاشتراكى وتركز اهتماماته البحثية على: قضايا التطور الديمقراطي والمجتمع المدني بالوطن العربي، قضايا وخبرات العمل الحزبي والسياسى، قضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، قضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربى.

شغل شكر، العديد من المناصب، كان آخرها؛ نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى السابق وأمين التثقيف في التنظيم الشبابى الاشتراكى السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى سابقا.

تولى مسئوليات قيادية، خلال مسيرته اليسارية مثل: أمين مساعد منظمة الشباب الاشتراكى للتثقيف حتى عام 1969، رئيس المكتب الفنى للتثقيف باللجنة المركزية للاتحاد الأشتراكى العربى حتى 1971، أمين التثقيف لحزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدودي حتى عام 1998، وفى2012 شارك فى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان وأصبح نائبا له.

ولم يشغل العمل التنظيمى المناضل الكبير عن الكتابة وتأصيل الفكر اليساري، إذ تركزت اهتماماته البحثية على قضايا التطور الديمقراطي والمجتمع المدنى بالوطن العربي، وقضايا وخبرات العمل الحزبى والسياسى، وقضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، وقضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربي.

وكان من بين أهم كتبه المنشورة: التحالفات السياسية في مصر 1976 ـ 1993، في التنظيم والتثقيف، القطاع الأهلى ودوره في بناء الديمقراطية، تجديد الحركة التقدمية المصرية، وله دراسات منشورة كفصول في كتب، وفي دوريات عربية كالطريق والنهج والشاهد واليسار وآفاق اشتراكية واليسار الجديد.