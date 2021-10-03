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القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

05:48 م الأحد 03 أكتوبر 2021
القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الفريق أول محمد زكي

(مصراوي):

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء نصها:" السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ذكرى يوم خالد من أيام تاريخنا الوطني، يسعدني أن أهنىء سيادتكم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد والذي سيظل مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة.

لقد جسد هذا اليوم أصالة شعب مصر وعظمة قواته المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات أثبتت للعالم أجمع أنه لا تسامح في سيادتنا على أراضينا ولا تهاون مع معتدٍ ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة.

وبهذه المناسبة الوطنية العظيمة فإن رجال القوات المسلحة يهنئون سيادتكم ويؤكدون على استعدادهم الكامل للذود عن الوطن وحماية شعبه والقضاء على أي محاولات للمساس بأمنه واستقراره..حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بذات المناسبة.

محمد زكي السيسي انتصارات أكتوبر

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