السيسي يستعرض مستجدات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة

كتب- محمد سامي:



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "عرض مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس على جهود توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية الألمانية لصالح المبادرات الطبية والصحية، خاصةً ما يتعلق بسيارات الإسعاف، والسيارات المجهزة للرعاية المركزة والتي تستخدم في نقل المرضى بصورة آمنة إلى مستشفيات الإحالة لتلقي العلاج، والسيارات المجهزة لفحص وتشخيص المرضى ضمن المبادرات الصحية المختلفة تحت رعاية الرئيس، لاسيما "حياة كريمة" و"القوافل الطبية" و"100 مليون صحة"، فضلًا عن السيارات المجهزة بأجهزة الآشعة المقطعية لتقديم هذه الخدمة بصورة عاجلة في أماكن فحص ورعاية المرضى، بالإضافة إلى أجهزة الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المختلفة، وذلك تمهيدًا لتوريد تلك الأجهزة إلى مصر وفقًا لاحتياجاتها.