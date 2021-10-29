Masrawy logo white

قبل الشتاء.. كيف تتحكم في استهلاك سخان المياه الكهربائي دون التأثير على الفاتورة؟

09:30 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
قبل الشتاء.. كيف تتحكم في استهلاك سخان المياه الكهربائي دون التأثير على الفاتورة؟

أرشيقية

كتب- محمد صلاح:

حرص جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، على نشر وشرح بعض الخطوات الهامة مع التي يجب اتباعها من قبل المواطنين الذين يعتمدون فى تسخين المياه مع اقتراب فصل الشتاء على السخانات الكهربائية لعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء الذي يعد من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.

وتضمنت الخطوات التي وضعها وأعلن عنها الجهاز ما يلي:-

1- ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة مابين 50-60 درجة مئوية.

3- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

5- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

6- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

سخان المياه الكهربائي فاتورة الكهرباء فصل الشتاء جهاز مرفق تنظيم الكهرباء

الخبر التالى:

"العودة إلى مصر".. شاهد آثار مصر في أرشيف الإمبراطور البرازيلي من 150 سنة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا