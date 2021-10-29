قبل الشتاء.. كيف تتحكم في استهلاك سخان المياه الكهربائي دون التأثير على الفاتورة؟

كتب- محمد صلاح:

حرص جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، على نشر وشرح بعض الخطوات الهامة مع التي يجب اتباعها من قبل المواطنين الذين يعتمدون فى تسخين المياه مع اقتراب فصل الشتاء على السخانات الكهربائية لعدم ارتفاع فاتورة الكهرباء الذي يعد من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.

وتضمنت الخطوات التي وضعها وأعلن عنها الجهاز ما يلي:-

1- ضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة يتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الإفتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

2- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة مابين 50-60 درجة مئوية.

3- يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة و يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

4- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

5- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

6- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).