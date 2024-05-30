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موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء والدة وزيرة الثقافة

10:41 م الخميس 30 مايو 2024

الدكتورة نيفين الكيلاني

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كتب- محمد شاكر:

توفيت مساء اليوم، السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وتقام صلاة الجنازة غدا الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، والدفن بمقابر طريق الفيوم.

بينما يقام العزاء يوم الأحد الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٤؛ بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وفاة والدة وزيرة الثقافة وفاة السيدة نوال محمد أحمد مسجد الشرطة صلاة الجنازة الدكتورة نيفين الكيلاني
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