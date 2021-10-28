Masrawy logo white

خبير دولي: 40% نسبة الفاقد من مياه الترع المفتقرة للتحكم الذكي

02:18 م الخميس 28 أكتوبر 2021
خبير دولي: 40% نسبة الفاقد من مياه الترع المفتقرة للتحكم الذكي

مياه الترع

كتب- أحمد مسعد:

كشف مسئول تطوير مشروعات المياه في إحدى كبريات شركات إدارة المياه في أوروبا، جوردي بوجاديس، نسبة الفاقد من مياه الترع، موضحا أنها بلغت 40% من المياه الجارية في الترع والقنوات المائية التي تفتقد للبنية التحتية الذكية للتحكم في المياه.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة الخامسة بأسبوع القاهرة الرابع للمياه، أن الحلول الذكية لرفع كفاءة التحكم في المياه تهدف إلى السيطرة الكاملة على دورة المياه بداية من أحواض التجميع وصولا إلى المزرعة للتحكم في كل نقطة مياه عبر بوابات بها أنظمة قياس دقيقة يمكنها التحكم في تدفقات المياه.

ولفت إلى أن الأنظمة الذكية للتحكم في المياه يمكنها لعب دور مهم حتى داخل المزارع والحقول ولكن من المهم التركيز على تطوير بنية الترع والقنوات التي تشهد أكبر نسبة فاقد في المياه.

مياه الترع تطوير مشروعات المياه القنوات المائية البنية التحتية الذكية

الخبر التالى:

"المعلمين": إحالة ولية أمر وأبنائها للنيابة لتعديهم على 3 معلمات بقليوب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..سحب رعدية.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا