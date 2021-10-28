خبير دولي: 40% نسبة الفاقد من مياه الترع المفتقرة للتحكم الذكي

كتب- أحمد مسعد:

كشف مسئول تطوير مشروعات المياه في إحدى كبريات شركات إدارة المياه في أوروبا، جوردي بوجاديس، نسبة الفاقد من مياه الترع، موضحا أنها بلغت 40% من المياه الجارية في الترع والقنوات المائية التي تفتقد للبنية التحتية الذكية للتحكم في المياه.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة العامة الخامسة بأسبوع القاهرة الرابع للمياه، أن الحلول الذكية لرفع كفاءة التحكم في المياه تهدف إلى السيطرة الكاملة على دورة المياه بداية من أحواض التجميع وصولا إلى المزرعة للتحكم في كل نقطة مياه عبر بوابات بها أنظمة قياس دقيقة يمكنها التحكم في تدفقات المياه.

ولفت إلى أن الأنظمة الذكية للتحكم في المياه يمكنها لعب دور مهم حتى داخل المزارع والحقول ولكن من المهم التركيز على تطوير بنية الترع والقنوات التي تشهد أكبر نسبة فاقد في المياه.