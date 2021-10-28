"المعلمين": إحالة ولية أمر وأبنائها للنيابة لتعديهم على 3 معلمات بقليوب

كتب- مينا غالي:

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبدالله الأمين العام، تلقيها شكوى من ثلاث معلمات بمدرسة (جزيرة النجدي) بقليوب، تعدت عليهن ولية أمر وأبنائها داخل المدرسة، أمس، بالضرب والسب، أمام التلاميذ، لرفض دخولهم الحرم المدرسي، مما استدعى قيام معلمات المدرسة بتحرير محضر في قسم الشرطة ضد المعتدين، وتم إحالة القضية إلى النيابة.

وفور تلقي الواقعة كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمتابعة فورية من محمد منتصر رئيس فرعية المعلمين بقليوب وجميع أعضاء اللجنة النقابية ومرافقة المعلمات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد ولية الأمر وأبنائها، ومتابعة محامي النقابة لتحقيقات النيابة بقليوب، وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالثلاث معلمات.

ورافقت اللجنة النقابية المعلمات الثلاث، خلال الخطوات القانونية بدءًا من تحرير البلاغ في قسم الشرطة، حتى الاستماع لأقوالهن في النيابة، وعودتهن إلى منازلهن فجر اليوم.

وأكد الزناتي على أن نقابة المعلمين تقف مع أبنائها ضد أي واقعة تعدي على المعلمين، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم الأدبية والمعنوية والقانونية.

وكلف الزناتي، بأن تتولى فرعية المعلمين بقليوب تكريم المعلمات الثلاث داخل مدرستهن، وأمام جميع الطلاب، بداية الأسبوع المقبل، لرد اعتبارهن أمام الجميع.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة، وتخصيص رقم "واتس أب" 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.

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