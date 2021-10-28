بعد قليل.. وزير التموين يعلن مستجدات منظومة الخبز والدعم

كتب- محمد سامي:

يعقد الدكتور علي مصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بديوان عام الوزارة.

ويستعرض الوزير خلال المؤتمر موقف احتياطي السلع الاستراتيجية والذي وصل في بعض السلع لأكثر من 6 أشهر.

كما يعرض الوزير موقف منظومة الدعم سواء السلع التموينية أو الخبز، بالإضافة إلى التوسع في تحويل المخابز البلدية التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، والمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي والتي تستهدف قرى حياة كريمة.